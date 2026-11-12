Galatasaray’a transferde rakip çıktı! Noa Lang için sürpriz gelişme

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, tanıdık bir ismi yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak sezon sonunda Napoli'ye geri dönen Noa Lang için Cimbom'un yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili yaşanan gelişmeler ise transfer sürecini yakından ilgilendiriyor.
TARAFTARLARLA TARTIŞTI
Hollandalı futbolcu, Napoli'nin Lazio ile oynadığı maçta taraftarlarla tartıştı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; taraftarların tepkisine yanıt veren Lang'ın Napoli'de kalması beklenmiyor. Haberde Galatasaray'ın ilgisinin olduğu belirtilirken, oyuncuya Serie A'dan da talip çıktığı yazıldı.
İtalyan ekibi Genoa, 27 yaşındaki futbolcunun transferini hayal ettiği iddia edildi. Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Noa Lang'ı çok beğendiği ifade edilirken, Genoa dışında birçok kulübün oyuncuya ilgi duyduğu kaydedildi.
Hollandalı yıldızın kiralık olarak takımdan ayrılmasının mümkün olduğu belirtildi. Napoli formasını bu sezon 12 maçta giyen Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Oyuncunun İtalyan ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Noa Lang'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.