Galatasaray’a transferde rakip çıktı! Noa Lang için sürpriz gelişme

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, tanıdık bir ismi yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak sezon sonunda Napoli'ye geri dönen Noa Lang için Cimbom'un yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili yaşanan gelişmeler ise transfer sürecini yakından ilgilendiriyor.