Haberler Spor İtalya-Fransa Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı: A Millilerimizi yakından ilgilendiren dev kapışma başlıyor! İtalya-Fransa Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı: A Millilerimizi yakından ilgilendiren dev kapışma başlıyor! İtalya ile Fransa'nın kozlarını paylaşacağı gecede, A Millilerimizin gruptaki hesaplarını doğrudan etkileyecek bu dev randevunun detayları netleşti. Futbol şölenine sahne olacak mücadelenin başlama saati ve canlı yayın bilgileri haberimizde... HABER MERKEZİ









UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Fransa, gruptaki kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Milano'da bulunan San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gözler maçın yayın detaylarına çevrildi. Futbolseverler, İtalya-Fransa maçının saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

İTALYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? İtalya ile Fransa arasındaki kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile 22.45 olarak belirlendi.