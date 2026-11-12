İzmir’de büyük üzüntü: A Milli Takım, Belçika’ya 2-1 mağlup oldu

BELÇİKA DÖRT DAKİKADA SKORU ÇEVİRDİ

Golden sonra baskısını artıran Belçika, 26. dakikada eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Doku'nun ceza sahası içine gönderdiği topu altıpas gerisinde kontrol eden Kevin De Bruyne, yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sadece dört dakika sonra sahneye çıkan Charles De Ketelaere, 30. dakikada De Cuyper'in pasını ağlara göndererek konuk ekibi 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

SERGEN YALÇIN İLK SINAVINDA SAHAYA SÜRPRİZLERLE ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, kadro tercihleriyle dikkat çekti. Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bekte Oğuz Aydın'a görev veren Yalçın, hücum hattında ise 726 gün sonra yeniden milli formaya kavuşan Enes Ünal'ı sahaya sürdü.

OZAN KABAK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 32. dakikasında sarı kart gören milli savunmacı Ozan Kabak cezalı duruma düştü. Gruptaki beşinci maçından da puan çıkaramayan A Milli Takımımız, grup aşamasındaki son sınavını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa karşısında verecek.