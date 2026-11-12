Sergen Yalçın’dan milli takımda büyük sürpriz: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz için şaşırtan görev yerleri

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, millilerin başında ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı konuk edecek olan millilerde, deneyimli teknik adamın sahaya süreceği ilk 11 ve oyunculara vereceği roller netleşmeye başladı.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Barış Alper, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Oğuz, Enes.

BELÇİKA: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

CANLI YAYIN







KRİTİK SINAV ÖNCESİ KADRODA KART CEZASI ŞOKU

Gruptaki ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ve ligde kalma yolunda kritik bir viraja giren Ay-Yıldızlılarda, savunmanın vazgeçilmez ismi Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan cezaları sona eren Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi.