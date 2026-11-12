Sergen Yalçın’dan milli takımda büyük sürpriz: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz için şaşırtan görev yerleri

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, millilerin başında ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı konuk edecek olan millilerde, deneyimli teknik adamın sahaya süreceği ilk 11 ve oyunculara vereceği roller netleşmeye başladı.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Barış Alper, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Oğuz, Enes.
BELÇİKA: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.
KRİTİK SINAV ÖNCESİ KADRODA KART CEZASI ŞOKU
Gruptaki ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ve ligde kalma yolunda kritik bir viraja giren Ay-Yıldızlılarda, savunmanın vazgeçilmez ismi Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan cezaları sona eren Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi.
SERGEN YALÇIN'DAN ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ HAMLESİ
Milli takımın başına hızlı bir giriş yapan Sergen Yalçın'ın, yıldız isimlerin sahadaki mevkileri konusunda yaptığı tercihler ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Cezası biten genç yetenek Arda Güler'in Belçika karşısında sağ kanatta görev alacağı öğrenilirken, bir diğer kritik hamle ise Barış Alper Yılmaz için geldi. Yalçın'ın, hücum hattındaki etkili ismiyle ilgili sürpriz bir kararla Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte sahaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.