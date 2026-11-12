Haberler Spor Türkiye Belçika'yı yenerse gruptan çıkacak mı? Milli Takım'ın üst tur senaryosu belli oldu Türkiye Belçika'yı yenerse gruptan çıkacak mı? Milli Takım'ın üst tur senaryosu belli oldu A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede gözler ay-yıldızlı ekibin alacağı sonuca çevrildi. Peki, Türkiye Belçika’yı yenerse gruptan çıkabilecek mi? Millî Takım’ın gruptan çıkma ihtimali ve üst tura yükselmek için gereken senaryolar belli oldu. HABER MERKEZİ









UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Millî Takım, gruptaki kaderini belirleyecek mücadelede Belçika'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada alınacak galibiyetin gruptaki dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor mu? Belçika karşısında galibiyet alınması halinde millî takım hangi şartlarda üst tura yükselebilir? İşte detaylar…

TÜRKİYE, BELÇİKA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ? A Millî Takım'ın Belçika karşısında alacağı galibiyet, gruptaki puanını 3'e yükseltecek. Ancak bu sonuç, Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi için yeterli olmayacak. Milliler, kalan iki maçını kazansa bile 6 puana ulaşabilecek. İtalya'nın mevcut 7 puanı nedeniyle ilk iki sıraya yükselme ihtimali bulunmuyor. UEFA Uluslar Ligi formatına göre A Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseliyor.