Türkiye Belçika'yı yenerse gruptan çıkacak mı? Milli Takım'ın üst tur senaryosu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Millî Takım, gruptaki kaderini belirleyecek mücadelede Belçika'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada alınacak galibiyetin gruptaki dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor mu? Belçika karşısında galibiyet alınması halinde millî takım hangi şartlarda üst tura yükselebilir? İşte detaylar…
TÜRKİYE, BELÇİKA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?
A Millî Takım'ın Belçika karşısında alacağı galibiyet, gruptaki puanını 3'e yükseltecek. Ancak bu sonuç, Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi için yeterli olmayacak. Milliler, kalan iki maçını kazansa bile 6 puana ulaşabilecek. İtalya'nın mevcut 7 puanı nedeniyle ilk iki sıraya yükselme ihtimali bulunmuyor. UEFA Uluslar Ligi formatına göre A Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseliyor.
TÜRKİYE'NİN GRUPTA ÜÇÜNCÜ OLMA İHTİMALİ VAR MI?
Belçika galibiyeti, Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlama ihtimalini korumasını sağlayacak. Bunun için millilerin önce Belçika'yı, ardından deplasmanda Fransa'yı mağlup etmesi, Belçika'nın ise son maçında İtalya'ya yenilmesi gerekiyor. Bu senaryoda Türkiye ve Belçika 6 puanda buluşacak.
Üçüncülüğü belirleyecek unsur ise ikili ve genel averaj olacak. Mevcut averaj farkı nedeniyle Türkiye'nin özellikle farklı galibiyetler alması önem taşıyor. Grubu üçüncü sırada bitirmek A Ligi'nde kalma mücadelesi açısından avantaj sağlarken, dördüncü sırada tamamlamak küme düşme veya play-off ihtimallerini gündeme getirecek.