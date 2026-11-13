Dünya bu golü konuşuyor! Arda Güler'e Messi ve Beckham benzetmesi





AS



Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise golü, "Türkiye'nin yıldızının David Beckham tarzı inanılmaz vuruşu" olarak değerlendirdi.



HLN



Belçika basını da Arda'nın golünü överken, golün Türkiye'nin kazanmasına yetmediği vurgulandı. HLN gazetesi, Arda Güler'in olağanüstü vuruşunun soğuk duş etkisi oluşturduğunu, "Kaleci Senne Lammens, Türk oyuncunun muhteşem vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı" sözleriyle anlattı.



Nieuwsblad



Nieuwsblad gazetesinde ise Arda Güler'in 21 yaşında olduğu ve şimdiden milli takımın lideri konumunda bulunduğu belirtildi. Haberde, "25 metreden gönderdiği muhteşem serbest vuruşla prestijini ve ağırlığını daha da artırdı" denildi.