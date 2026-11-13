Dünya bu golü konuşuyor! Arda Güler'e Messi ve Beckham benzetmesi

Belçika karşısında alınan mağlubiyete rağmen gecenin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu! Milli yıldızın ağları sarsan nefis frikik golü, uluslararası medyanın manşetlerine taşındı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Millilerin tek golü 20. dakikada Arda Güler'den geldi. Güzel bir frikik golüyle kırmızı-beyazlıları öne geçiren Arda'nın bu golü Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İspanya basını, Real Madrid forması giyen ay-yıldızlı oyuncuya övgüler dizdi.
Marca
İspanyol Marca gazetesi Arda Güler'in golünü "olağanüstü" olarak değerlendirirken, "Messi'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı muhteşem golü hatırlattığı" belirtildi.
Mundo Deportivo
Mundo Deportivo da "Van Bommel'in Belçika'sı Arda Güler'in şaheserini geçersiz kıldı" başlığını kullandı. Haberin devamında, "Real Madrid'li Arda Güler, muhteşem bir serbest vuruşla takımını öne geçirdi, ancak De Bruyne ve De Ketelaere'nin golleri Van Bommel'in takımının geri dönmesini ve kazanmasını sağladı" ifadeleri kullanıldı.
AS
Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise golü, "Türkiye'nin yıldızının David Beckham tarzı inanılmaz vuruşu" olarak değerlendirdi.
HLN
Belçika basını da Arda'nın golünü överken, golün Türkiye'nin kazanmasına yetmediği vurgulandı. HLN gazetesi, Arda Güler'in olağanüstü vuruşunun soğuk duş etkisi oluşturduğunu, "Kaleci Senne Lammens, Türk oyuncunun muhteşem vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı" sözleriyle anlattı.
Nieuwsblad
Nieuwsblad gazetesinde ise Arda Güler'in 21 yaşında olduğu ve şimdiden milli takımın lideri konumunda bulunduğu belirtildi. Haberde, "25 metreden gönderdiği muhteşem serbest vuruşla prestijini ve ağırlığını daha da artırdı" denildi.
A Bola
Arda Güler'in golüne Portekiz gazetesi A Bola da yer verdi. "Çok uzak mesafeden Lammens'e hiçbir şans tanımayan, ustaca" yorumu yapılırken, "Bu dünyadan olmayan muhteşem bir gol" cümlelerine yer verildi.
Footmercato
Fransız Footmercato ise "Güler'e rağmen Türkiye, Belçika'ya yenildi ve B Ligi'ne düştü" başlığını kullandı.