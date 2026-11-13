FRANSA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN? | Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Fransa-Türkiye karşılaşmasıyla devam ediyor. Grubun son maçında Fransa'ya konuk olacak A Milli Takım, Belçika karşısında aldığı yenilgiyi telafi ederek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…