FRANSA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN? | Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Fransa-Türkiye karşılaşmasıyla devam ediyor. Grubun son maçında Fransa'ya konuk olacak A Milli Takım, Belçika karşısında aldığı yenilgiyi telafi ederek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa-Türkiye maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.45'te çalacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya Bordeaux kentindeki Stade Atlantique ev sahipliği yapacak.