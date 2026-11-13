Gürsel Aksel'de milli heyecan! İzmir kırmızı-beyaza büründü

İZMİR'DE 39'UNCU MAÇ

Türkiye - Belçika maçıyla İzmir tarihte 39'uncu kez A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. İzmir, 149 maçla en çok milli karşılaşmanın oynandığı İstanbul'un ardından ay-yıldızlı ekibe en çok ev sahipliği yapan ikinci şehir oldu. Türkiye, İzmir'deki 39 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgi aldı.