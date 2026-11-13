TFF duyurdu! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı

Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla Fransa maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak 'ın milli takım kampındaki geleceği belli oldu. TFF, tecrübeli futbolcunun kamptan ayrılmasıyla ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

OZAN KABAK FRANSA MAÇINDA YOK

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Ozan Kabak, mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu gelişmenin ardından 15 Kasım'da oynanacak Fransa - Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek olan milli futbolcu, teknik heyetten aldığı izinle kamp çalışmalarına veda etti.