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TFF duyurdu! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı

Belçika maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fransa karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Ozan Kabak'ın milli takım kampındaki durumu netleşti. TFF, milli futbolcunun kamptan ayrılışına ilişkin kararını ve sürecin detaylarını açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla Fransa maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın milli takım kampındaki geleceği belli oldu. TFF, tecrübeli futbolcunun kamptan ayrılmasıyla ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

OZAN KABAK FRANSA MAÇINDA YOK

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Ozan Kabak, mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu gelişmenin ardından 15 Kasım'da oynanacak Fransa - Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek olan milli futbolcu, teknik heyetten aldığı izinle kamp çalışmalarına veda etti.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın kamptan ayrıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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