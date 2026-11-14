A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz - Danimarka maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Danimarka'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada Sloven hakem Rade Obranovic düdük çalacak. VAR'da Matej Jug görev alacak.
Portekiz - Danimarka maçı saat 22.45'te başlayacak.
CANLI YAYIN
Zorlu mücadele A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Gonçalo Ramos.
Danimarka: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Höjbjerg, Isaksen, Bidstrup, Daramy, Höjlund.