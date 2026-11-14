A Milli Takım kafilesi Fransa’da

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan hareket eden milli takım kafilesi, yaklaşık 4 saat süren yolculuğun ardından Bordeaux-Merignac Havalimanı'na indi. Kafileyi, Gironde Bölgesi Vali Yardımcısı Bachir Bakhti, Türkiye'nin Bordeaux Başkonsolosu Mehmet Özgür Çakar ve beraberindeki heyet karşıladı.

Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti. Ay-yıldızlılar, karşılamanın ardından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve bir milli futbolcu yarın TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli takım, TSİ 20.00'de statta gerçekleştireceği son antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası ise basın mensuplarına açık olacak.