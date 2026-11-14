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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsveç - Bosna Hersek maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’un 5. maçında İsveç, Bosna Hersek’i konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını A Spor’da!

HABER MERKEZİ

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsveç - Bosna Hersek maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İsveç, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Strawberry Arena'da oynanacak.

Zorlu maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. VAR'da Valerio Marini görev alacak.

A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsveç - Bosna Hersek maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?CANLI YAYIN

İsveç ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

İsveç: Johansson, Svensson, Smith, Lindelöf, Gudmundsson, Karlström, Ayari, Bernhardsson, Nanasi, Isak, Gyökeres.

Bosna Hersek: Zlomislic, Dedic, Katic, Mujakic, Kolasinac, Basic, Gigovic, Memic, Mahmic, Tabakovic, Demirovic.

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