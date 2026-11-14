A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsveç - Bosna Hersek maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İsveç, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Strawberry Arena'da oynanacak.
Zorlu maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. VAR'da Valerio Marini görev alacak.
CANLI YAYIN
İsveç ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadele saat 22.45'te başlayacak.
Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İsveç: Johansson, Svensson, Smith, Lindelöf, Gudmundsson, Karlström, Ayari, Bernhardsson, Nanasi, Isak, Gyökeres.
Bosna Hersek: Zlomislic, Dedic, Katic, Mujakic, Kolasinac, Basic, Gigovic, Memic, Mahmic, Tabakovic, Demirovic.