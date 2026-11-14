Arda Güler'in yeni maaşı dudak uçuklattı! Real Madrid'den flaş hamle

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, bu sezon da yükselişini sürdürüyor. Eflatun-beyazlı ekipte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki yıldız, milli takımda da takımın en önemli kozları arasında yer alıyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'de gözden çıkarmayı düşünmediği 4 futbolcu belli oldu. Bu isimler arasında Arda Güler'in de yer alması dikkat çekti.
MOURINHO'DAN TALİMAT
Portekizli teknik adam; Arda Güler, Bellingham, Fede Valverde ve Tchouameni ile sözleşme yenilenmesini talep etti.
ARDA'YA 5 YILLIK SÖZLEŞME
İspanyol basını, Madrid temsilcisiyle 5 yıllık yeni sözleşme yenileyecek olan 21 yaşındaki futbolcunun maaşıno detaylarıyla duyurdu.
YENİ MAAŞI 8 MİLYON EURO
El Debate'de yer alan habere göre, şu anda bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazandığı belirtilen milli yıldıza maaş olarak ise 8 milyon euro teklif edildi. Söz konusu rakama imza atması beklenen Arda Güler, haftada 153 bin 846 euro, günde ise 21 bin 917 euro kazanacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 maçta forma giyen Arda Güler, 854 dakikada 4 gol – 7 asist katkısı yaptı.
REAL MADRID KARİYERİ
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 126 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
6,746 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 22 kez havalandırırken, 32 de asist yaptı.
SÖZLEŞME DURUMU
Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.