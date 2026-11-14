Arda Güler'in yeni maaşı dudak uçuklattı! Real Madrid'den flaş hamle

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, bu sezon da yükselişini sürdürüyor. Eflatun-beyazlı ekipte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki yıldız, milli takımda da takımın en önemli kozları arasında yer alıyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'de gözden çıkarmayı düşünmediği 4 futbolcu belli oldu. Bu isimler arasında Arda Güler'in de yer alması dikkat çekti.