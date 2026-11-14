BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 14 KASIM? | Bugün kimin maçı var? 14 Kasım futbol, basketbol maçları...

14 Kasım 2026 maç takvimi belli oldu! Bugün futbol, basketbol ve voleybol sahalarında kritik mücadeleler yaşanacak. Günün dikkat çeken maçları arasında Portekiz-Danimarka, Norveç-Galler, İsrail-Türkiye ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları bulunuyor. Sporseverler, gün boyunca oynanacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte 14 Kasım Cumartesi gününün maç programı ve ekranlara gelecek karşılaşmalar…