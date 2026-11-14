BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 14 KASIM? | Bugün kimin maçı var? 14 Kasım futbol, basketbol maçları...

14 Kasım 2026 maç takvimi belli oldu! Bugün futbol, basketbol ve voleybol sahalarında kritik mücadeleler yaşanacak. Günün dikkat çeken maçları arasında Portekiz-Danimarka, Norveç-Galler, İsrail-Türkiye ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları bulunuyor. Sporseverler, gün boyunca oynanacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte 14 Kasım Cumartesi gününün maç programı ve ekranlara gelecek karşılaşmalar…
14 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
17.00 Kosova - İsrail
20.00 Norveç - Galler (A Spor)
20.00 Gürcistan - Macaristan
22.45 Portekiz - Danimarka (A Haber)
22.45 İsveç - Bosna Hersek (A Spor)
22.45 Romanya - Polonya (A Para)
22.45 Avusturya - İrlanda (S Sport Plus)
22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna (S Sport Plus)
BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI? FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cumartesi günü maçı bulunmuyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Fransa-Türkiye karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak.
TFF 2. Lig
13.00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK
13.00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Fethiyespor
13.00 İskenderunspor - Karacabey Belediyespor
13.00 Ankaraspor - Aliağa FK
13.00 Muşspor - Güzide Gebzespor
13.00 Kastamonuspor - Şanlıurfaspor
13.00 Erbaaspor - Elazığspor
13.00 İnegöl Kafkasspor - Çorluspor 1947
13.00 68 Aksaray Belediyespor - Hatayspor
13.00 Sebat Gençlikspor - Adana Demirspor
14.00 Kütahyaspor - Ankaragücü
15.00 Kırklarelispor - İnegölspor
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Serikspor
15.30 Erzincanspor - 12 Bingölspor
15.30 Sakaryaspor - Ankara Demirspor
15.30 Somaspor - Arnavutköy Belediyespor
15.30 Menemen FK - Isparta 32 Spor
Basketbol Süper Ligi
13.00 Aliağa Petkim Spor - Türk Telekom (beIN SPORTS 5)
15.30 TOFAŞ - Trabzonspor (beIN SPORTS 5)
18.00 Biotekno Körfez Basket - Galatasaray MCT Technic (beIN SPORTS 5)
20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma - Karşıyaka (beIN SPORTS 5)