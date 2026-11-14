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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 14 KASIM? | Bugün kimin maçı var? 14 Kasım futbol, basketbol maçları...

14 Kasım 2026 Cumartesi günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden heyecanlı karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Portekiz-Danimarka ve Norveç-Galler maçları, İsrail-Türkiye basketbol mücadelesi ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte bugünün maç programı, başlama saatleri ve canlı yayınlanacak kanallar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

14 Kasım 2026 maç takvimi belli oldu! Bugün futbol, basketbol ve voleybol sahalarında kritik mücadeleler yaşanacak. Günün dikkat çeken maçları arasında Portekiz-Danimarka, Norveç-Galler, İsrail-Türkiye ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları bulunuyor. Sporseverler, gün boyunca oynanacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte 14 Kasım Cumartesi gününün maç programı ve ekranlara gelecek karşılaşmalar…

14 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Uluslar Ligi

17.00 Kosova - İsrail

20.00 Norveç - Galler (A Spor)

20.00 Gürcistan - Macaristan

22.45 Portekiz - Danimarka (A Haber)

22.45 İsveç - Bosna Hersek (A Spor)

22.45 Romanya - Polonya (A Para)

22.45 Avusturya - İrlanda (S Sport Plus)

22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna (S Sport Plus)

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI? FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cumartesi günü maçı bulunmuyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Fransa-Türkiye karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak.

TFF 2. Lig

13.00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK

13.00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Fethiyespor

13.00 İskenderunspor - Karacabey Belediyespor

13.00 Ankaraspor - Aliağa FK

13.00 Muşspor - Güzide Gebzespor

13.00 Kastamonuspor - Şanlıurfaspor

13.00 Erbaaspor - Elazığspor

13.00 İnegöl Kafkasspor - Çorluspor 1947

13.00 68 Aksaray Belediyespor - Hatayspor

13.00 Sebat Gençlikspor - Adana Demirspor

14.00 Kütahyaspor - Ankaragücü

15.00 Kırklarelispor - İnegölspor

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Serikspor

15.30 Erzincanspor - 12 Bingölspor

15.30 Sakaryaspor - Ankara Demirspor

15.30 Somaspor - Arnavutköy Belediyespor

15.30 Menemen FK - Isparta 32 Spor

Basketbol Süper Ligi

13.00 Aliağa Petkim Spor - Türk Telekom (beIN SPORTS 5)

15.30 TOFAŞ - Trabzonspor (beIN SPORTS 5)

18.00 Biotekno Körfez Basket - Galatasaray MCT Technic (beIN SPORTS 5)

20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma - Karşıyaka (beIN SPORTS 5)

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