Büyük Altay’da Kanlı’dan uyarı

ALTAY'DA son 5 maçta alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberliğin ardından Başkan Sinan Kanlı'dan futbolculara sert uyarı geldi. Oyuncuların sahadaki performansını ve tekrarlanan bireysel hataları eleştiren Kanlı, bugüne kadar A takım kadrosuna karşı yapıcı bir tutum sergilediklerini ancak bu yaklaşımın bazı futbolcular tarafından konfor alanı olarak görüldüğünü ifade etti. Kulübün takıma sunduğu imkanların ligin üzerinde olduğunu vurgulayan Kanlı, mücadele seviyesinin yükseltilmesini istedi. Başkan Kanlı, gerekli standartların sağlanması için her türlü tedbirin alınacağını da sözlerine ekledi.