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Denizli Basket’in önceligi lig olacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli Basket’in önceligi lig olacak

FIBA Europe Cup G Grubu'nda üst üste 3 yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, önceliklerinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirtip kente kenetlenme çağrısı yaptı. Sakatlıkların kadro planlamasını etkilediğini belirten Aktaş, ligde yarın saat 15.30'da evlerinde oynanacak Glint Çayırova Belediyesi maçının önemine dikkat çekti. Avrupa mücadelesinin ardından önceliklerinin lig olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Denizlili basketbolseverlerden destek istedi. Birçok oyuncunun sakatlık problemi yaşadığını ifade eden Aktaş, Prievidza maçında bazı isimleri dinlendirdiklerini, bazılarını ise sınırlı süreyle kullandıklarını söyledi.

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