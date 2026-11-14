Egeliler kritik virajda

TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri, bugün önemli karşılaşmalara çıkacak. Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Menemen Futbol Kulübü sahasında Isparta 32 Spor Kulübü'nü konuk edecek. Zemin yenileme çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Bekir Doğan düdük çalacak. Menemen FK stadındaki çalışmalar nedeniyle önceki hafta Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırladı. Menemen FK Teknik Direktörü Tolga Doğantez yeniden statlarına kavuştuklarını ve bu maçtan mutlak galibiyet beklediklerini dile getirdi.

ALİAĞA GURBETTE OYNUYOR

Beyaz Grup'ta Aliağa FK deplasmanda Ankaraspor'la 13.00'te oynayacak. Somaspor evinde Arnavutköy Bld. ile 15.30'da karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Furkan Sarıoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak.