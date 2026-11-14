Fener’de son aday Gomes

OCAK ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesine son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı Marlon Gomes'in girdiği iddia edildi. Corinthians'tan Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari gibi isimleri gündeminde bulunduran Fenerbahçe'nin, genç Brezilyalı oyuncuyu da alternatifler arasına aldığı öne sürüldü. Gomes'in hem yabancı kontenjanı açısından uygunluğu hem de maliyetinin diğer adaylara kıyasla daha avantajlı olması nedeniyle ön plana çıktığı belirtildi. İddialara göre F.Bahçe yönetimi, transfer için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun onayını aldıktan sonra harekete geçmeyi planlıyor.

İLK TEMAS 25 KASIM'DA

İLK temasın ise 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında kurulabileceği ileri sürüldü.