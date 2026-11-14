Haberler Spor Galatasaray'da ayrılık çanları! 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor Galatasaray'da ayrılık çanları! 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor Galatasaray’da kış transfer dönemi öncesi kadroda büyük değişim hazırlığı! Sarı-kırmızılı yönetimin, beklentilerin altında kalan Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile yolları ayırmayı gündemine aldığı öne sürüldü. HABER MERKEZİ









Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetim, beklentilerin altında kalan futbolcularla ilgili karar aşamasına geldi. Şu ana kadar performanslarıyla eleştirilerin odağında yer alan ve skora katkı sağlayamadığı belirtilen 5 isimle yolların ayrılması ihtimali gündeme geldi.

5 OYUNCU İÇİN AYRILIK İDDİASI Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan'ın geleceği tartışılıyor. Söz konusu 5 futbolcunun şu ana kadar gol veya asist katkısı üretememesi, ayrılık ihtimalini güçlendiren temel etkenler arasında gösterildi.