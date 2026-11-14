Galatasaray'da ayrılık çanları! 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetim, beklentilerin altında kalan futbolcularla ilgili karar aşamasına geldi. Şu ana kadar performanslarıyla eleştirilerin odağında yer alan ve skora katkı sağlayamadığı belirtilen 5 isimle yolların ayrılması ihtimali gündeme geldi.
5 OYUNCU İÇİN AYRILIK İDDİASI
Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan'ın geleceği tartışılıyor. Söz konusu 5 futbolcunun şu ana kadar gol veya asist katkısı üretememesi, ayrılık ihtimalini güçlendiren temel etkenler arasında gösterildi.
UGOCHUCHWU VE BITSHIABU İÇİN KİRALIK PLANI
Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun takımdan ayrılmaya en yakın isimler olduğu vurgulandı. Galatasaray yönetiminin, iki genç oyuncunun kiralık sözleşmelerini ocak ayında erken sonlandırmayı planladığı kaydedildi.
SANE, İLKAY VE KAAN İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan konusunda ise doğrudan bir fesih planlanmazken, kulübe gelebilecek tatmin edici transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Özellikle yüksek maliyeti dikkat çeken Leroy Sane'ye MLS ekiplerinin ilgi gösterdiği ve yıldız futbolcunun mevcut maaşına yakın bir teklif alması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü.