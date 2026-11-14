Galatasaray’dan zemin harekatı

GALATASARAY, son dönemde yaşanan zemin sorunlarının ardından RAMS Park'ta uzun vadeli çözüm için harekete geçti. RAMS Park'ta yaşanan zemin problemlerinin ardından kulüp yetkilileri, kullanılan malzemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve mevcut zeminde yanlış malzeme tercih edildiğini belirtmişti.

KISA VADELİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

BUNUN üzerine Kemerburgaz'da çim bakım çalışmalarını yürüten firmayla bir toplantı gerçekleştirilmiş, ilk etapta zeminin futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için geçici çözüm üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından çim firması, RAMS Park'taki onarım çalışmalarını üstlenmeyi ve bu süreçte Galatasaray'dan herhangi bir ücret talep etmemeyi kabul etti. Kumlama, bakım ve hibrit çim çakım işlemleriyle zemindeki bozulmaların giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Sarı-kırmızılılar, bu müdahalelerle birlikte stadın kalan maçlarda daha sağlıklı bir oyun alanına sahip olmasını hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, benzer problemlerin yeniden yaşanmaması adına uzun vadeli bir zemin yenileme projesi üzerinde de duruyor. RAMS Park'ta 2026 yılının sonunda bir kez daha zemin değişikliğine gidilmesi için planlama ve hazırlıkların yapıldığı öğrenildi. Bir önceki milli maç arasında zeminini yenileyen ancak beklediği sonucu alamayan Galatasaray, bu kez çok daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmeyi amaçlıyor.