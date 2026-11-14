Geceye damga vurdu: Tek teselli Arda Güler!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımızın İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika karşısında aldığı mağlubiyette gecenin tek tesellisi Arda Güler oldu. 20'nci dakikada attığı muhteşem frikik golüyle milli takımı öne geçiren genç yıldız, sergilediği etkili performans ve mücadelesiyle de tam not aldı. Hücumda takımın en etkili ismi olan Arda, son haftalarda Real Madrid formasıyla ortaya koyduğu futbolu milli arenaya da taşırken, Avrupa basınının da gündemine oturdu.

'MESSI'NIN GOLÜNÜ HATIRLATTI"

İSPANYA'NIN köklü gazetelerinden Marca, milli futbolcunun kaydettiği frikik golünü "Uzun zamandır göreceğiniz en iyi serbest vuruş golü" olarak nitelendirirken, "Messi'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı muhteşem golü hatırlattığı" belirtildi. Arda'nın yükselen formuna dikkat çeken gazete, "Arda kusursuz formunu koruyor" yorumunda bulundu. Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS ise Arda'nın frikik golü için "Türkiye'nin yıldızının David Beckham tarzı inanılmaz vuruşu" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın önde gelen spor yayınları da milli yıldızın golüne geniş yer ayırdı: Mundo Deportivo'da 'Van Bommel'in Belçika'sı Arda Güler'in şaheserini geçersiz kıldı', Cadena Ser'de 'Arda Güler'in muhteşem serbest vuruş golü viral oldu', A Bola'da 'Başka dünyadan bir gol', ve L'Equipe'de 'Arda Güler'den inanılmaz frikik golü' ifadeleri kullanıldı.

PERŞEMBE AKŞAMINA DAMGA VURDU

A Milli Takım'ın UEFA Avrupa Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları futbolseverlerle atv ekranlarında buluşmaya devam ediyor. A Milli Takımımız, önceki akşam grubun güçlü ekiplerinden Belçika ile karşı karşıya geldi. atv'den naklen yayınlanan maça ilgi büyüktü. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı. Türkiye- Belçika karşılaşması, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Tüm Kişiler'de %14,54 izlenme oranı ve %36,95 izlenme payı, AB'de %16,48 izlenme oranı ve %45,34 izlenme payı, +20 ABC1'de ise %17,49 izlenme oranına ve %43,73 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

FRANSA MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacağı altıncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.