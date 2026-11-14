Haberler Spor Göz Göz'ün kalesi emin ellerde! Göz Göz'ün kalesi emin ellerde! DOĞANCAN BİNGÖL









TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Göztepe'de kalede yaşanan değişim meyvelerini vermeye başladı. Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin kadro dışı kalmasının ardından eldivenleri devralan Arda Özçimen, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların güvenini kazandı. Genç file bekçisi, kısa sürede ortaya koyduğu istatistiklerle de dikkatleri üzerine çekti. Luka Gugeshashvili'nin kaleyi koruduğu dönemde Göztepe, Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Gürcü kaleci bu maçlarda rakiplerine engel olmakta zorlanırken, sarı-kırmızılı ekipte kaleci tercihi değişti. Luka'nın kadro dışı kalmasının ardından altyapısında yetiştiği Göztepe'nin kalesini devralan Arda Özçimen ise kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi.





7 MAÇTA SADECE 8 KEZ GEÇİT VERDİ

ARDA, görev aldığı 7 karşılaşmada kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Genç kaleci, bu süreçte Eyüpspor ve Çorum FK karşılaşmalarında kalesini gole kapatmayı başardı. Kritik kurtarışlarıyla takımına önemli katkı sağlayan Arda, savunmanın da daha güvenli bir görüntü sergilemesinde etkili oldu. İki kalecinin görev yaptığı maçlar karşılaştırıldığında Arda Özçimen'in performansı öne çıkıyor. Luka Gugeshashvili 4 maçta 11 gol yerken, Arda 7 karşılaşmada 8 gol yiyerek daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. Maç başına yenilen gol ortalamasında da Arda'nın üstünlüğü dikkat çekti. Luka, maç başına 2,75 gol yerken Arda'da bu rakam yaklaşık 1,14 olarak gerçekleşti.