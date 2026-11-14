Göz Göz'ün kalesi emin ellerde!

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Göztepe'de kalede yaşanan değişim meyvelerini vermeye başladı. Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin kadro dışı kalmasının ardından eldivenleri devralan Arda Özçimen, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların güvenini kazandı. Genç file bekçisi, kısa sürede ortaya koyduğu istatistiklerle de dikkatleri üzerine çekti. Luka Gugeshashvili'nin kaleyi koruduğu dönemde Göztepe, Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Gürcü kaleci bu maçlarda rakiplerine engel olmakta zorlanırken, sarı-kırmızılı ekipte kaleci tercihi değişti. Luka'nın kadro dışı kalmasının ardından altyapısında yetiştiği Göztepe'nin kalesini devralan Arda Özçimen ise kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi.
7 MAÇTA SADECE 8 KEZ GEÇİT VERDİ
ARDA, görev aldığı 7 karşılaşmada kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Genç kaleci, bu süreçte Eyüpspor ve Çorum FK karşılaşmalarında kalesini gole kapatmayı başardı. Kritik kurtarışlarıyla takımına önemli katkı sağlayan Arda, savunmanın da daha güvenli bir görüntü sergilemesinde etkili oldu. İki kalecinin görev yaptığı maçlar karşılaştırıldığında Arda Özçimen'in performansı öne çıkıyor. Luka Gugeshashvili 4 maçta 11 gol yerken, Arda 7 karşılaşmada 8 gol yiyerek daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. Maç başına yenilen gol ortalamasında da Arda'nın üstünlüğü dikkat çekti. Luka, maç başına 2,75 gol yerken Arda'da bu rakam yaklaşık 1,14 olarak gerçekleşti.
İZMİR EKİBİ GEÇMİŞİ ARIYOR
GÖZTEPE, geride kalan 2 sezona göre Avrupa rotasından uzak kaldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Avrupa hedefi koymasıyla 2024-2025 sezonuna başlayan Göztepe, o dönem 11'inci haftayı 7'nci bitirdi. Sarı-kırmızılılar 15 puan toplarken, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Göztepe, 2024- 2025'te 17 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Göztepe geçen sezon ise 11'inci hafta sonunda 19 puan toplayıp 5'inci sıraya adını yazdırdı. Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Geçen sezon çok iyi bir savunma performansı ortaya koyan Göztepe, 13 gol atarken sadece 6 gol yedi. Göztepe bu sezona ise çok kötü bir giriş yaptı. İlk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Göztepe sonradan toparlandı. Tıpkı 2024- 2025 sezonunda olduğu gibi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Göztepe 15 puan topladı ancak 10'uncu sırada kendine yer bulabildi. Defansta sorunlar yaşayan Göztepe 22 gol atıp 19 gol yedi. Göztepe milli aranın ardından 12'nci hafta maçında deplasmanda Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.
SAVUNMADA BİR İLERİ İKİ GERİ
Göztepe'de savunma hattındaki sakatlık sorunları bir türlü sona ermiyor. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana yaşanan stoper sıkıntısı, Noah Sonko Sundberg'den gelen yeni sakatlık haberiyle yeniden gündeme geldi. Savunmada istikrarlı bir yapı oluşturmak isteyen İzmir temsilcisinde bir oyuncunun sahalara dönmesi sevinç yaratırken, diğerinin yeniden sakatlanması teknik heyetin planlarını bozdu. Sezon başında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Sonko Sundberg'in yokluğunda Göztepe, bu kez Allan Godoi'nin dönüşünü bekledi. Ancak Brezilyalı stoperin de yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyememesi, sarı-kırmızılıların savunmada istikrar yakalamasını zorlaştırdı. Sonko'nun yeniden sakatlanmasıyla savunmada bir kez daha eksik yaşayan Göztepe'de Allan Godoi, Başakşehir karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Godoi'nin takıma dönmesiyle savunmada istikrarı yeniden sağlamayı hedefleyen Göztepe, Sonko Sundberg'den gelen sakatlık haberiyle bir kez daha aynı sorunla karşı karşıya kaldı .Sezon başından bu yana iki stoperinin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle savunma kurgusunu oturtmakta zorlanan teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncularının sağlık durumuna göre kadro planlamasını yapmak zorunda kalıyor.