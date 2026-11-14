Kara Kartal’da stoper mesaisi

BEŞİKTAŞ, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper arayışına giren siyah-beyazlıların listesine Kim Minjae'nin ardından Flamengo forması giyen Leo Pereira ve Genoa'nın kaptanı Johan Vazquez'in de girdiği iddia edildi. Yönetimin, üç futbolcunun transfer şartlarını değerlendirerek savunmaya takviye yapmayı hedeflediği kaydedildi. Güney Koreli Kim Minjae, Avrupa futbolundaki tecrübesiyle öne çıkarken, Brezilyalı Leo Pereira oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Meksikalı Johan Vazquez ise liderlik özellikleri ve Serie A deneyimiyle alternatifler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncuların maliyetlerini de göz önünde bulundurarak transferde en uygun isme yönelmesi bekleniyor.