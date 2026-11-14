Modern futbolun karanlık yüzü

MODERN futbol, her geçen gün büyüyen ekonomisi, yoğunlaşan maç takvimi ve artan beklentileriyle devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Ancak bu ışıltılı dünyanın arkasında, çoğu zaman göz ardı edilen başka bir gerçek var: Futbolun insan üzerindeki fiziksel ve psikolojik bedeli. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin antrenman tesislerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması, futbol dünyasında çalışma temposu, yoğun stres ve tükenmişlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

KLOPP VE PEP ÖRNEĞİ

YAŞANAN gelişme, futbolun giderek ağırlaşan çalışma koşullarını yeniden sorgulattı. Üstelik bu baskı yalnızca teknik direktörlerle sınırlı değil. Futbolcular da kariyerleri boyunca fiziksel mücadele kadar psikolojik bir sınavdan geçiyor. Sürekli performans gösterme zorunluluğu, taraftar ve medya eleştirileri, sakatlık korkusu, yoğun seyahat programları ve özel hayatın neredeyse tamamen göz önünde yaşanması, profesyonel futbolun görünmeyen yükleri arasında yer alıyor. Cardiff Metropolitan Üniversitesi araştırmacılarının 2022 yılında yayımladığı bir çalışma, elit futbol teknik direktörlerinde sezon ilerledikçe duygusal tükenmişlik ve psikolojik iyi oluşta düşüş görülebildiğini ortaya koydu. Pep Guardiola, Barcelona'nın başında geçirdiği dört yılın ardından 2012'de görevinden ayrılırken yaşadığı mental yorde bıraktı. Son olarak lırken yorgunluğa dikkat çekmişti. Futbola ve teknik direktörlüğe ara vermeye ihtiyaç duyduğunu belirten Guardiola, beklentilerin ve sürekli başarı baskısının kendisini tükettiğini ifade etmişti. Jürgen Klopp da Liverpool'dan 2024'te ayrılırken enerji seviyesinin tükendiğini, uzun yıllar yüksek tempoda çalışmadan sonra aynı enerjiyi veremediğini ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BİRÇOK FUTBOLCU DA VAR

BENZER bir tablo futbolcuların kariyerlerinde de görülüyor. Arsenal'in eski futbolcusu Per Mertesacker, maç öncesi baskı nedeniyle istifra ettiğini ve 27 yaşında futbolu bırakmayı düşündüğü dönemler yaşadığını açıkladı. Barcelona'da henüz 17 yaşındayken büyük beklentilerle karşılaşan Bojan Krkic ise anksiyete ve panik ataklarla mücadele etti. Bu sorunlar nedeniyle 2008 Avrupa Şampiyonası kadrosuna katılmadı. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Andre Schürrle, sürekli baskı, eleştiri ve rekabetin futbolun kendisine verdiği keyfi ortadan kaldırdığını belirterek 29 yaşında kariyerini noktaladı. Marvin Sordell 28 yaşında futbolu bırakırken sektörün ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Hidetoshi Nakata ise 29 yaşında, futbolun ticari bir işletmeye dönüşmesi ve oyunun ruhunu kaybetmesi düşüncesiyle kariyerini sonlandırdı. Sakatlıklar ve depresyonla mücadele eden Sebastian Deisler de henüz 27 yaşında futbolu bıraktı. Son olarak Real Madrid forması giyen Jude Bellingham da futbolun hayatının tamamını kaplamasının kendisini olumsuz etkilediğini söyledi. İngiliz yıldız, geçen sezon yoğun stres ve gerginlik yaşadığını ve destek almaya başladığını belirtti. Yoğun maç takviminin etkisini de anlatan Bellingham, 14 günde dört maç oynadıktan sonra eve geldiğinde tek isteğinin toparlanıp doğrudan yatağa girmek olduğunu ifade etti.