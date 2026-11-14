Trabzonspor’un maçı A Spor’da

TRABZONSPOR, Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Bordomavililer, Rusya Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Zenit ile karşı karşıya gelecek. Yarın Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. İki takımın eksiklerini görmesi ve oyuncuların maç ritmini koruması açısından önem taşıyan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Futbolseverler, Trabzonspor'un milli aradaki performansını bu mücadelede takip edebilecek. Öte yandan bordo-mavililerde bu sezon skor yükünün takım geneline yayılması dikkat çekiyor. Trabzonspor'da 13 farklı futbolcu gol ve asistleriyle skora katkı sağladı. Muhammed Salah 11 gol ve 5 asistle takımın en skorer ismi olurken Dju, Onuachu, Muçi, Ozan, Melih, Pina, Nwaiwu, Savic, Saviolo, Aral, Metehan ve Mustafa da skor katkısı veren isimler arasında yer aldı.