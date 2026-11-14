Haberler Spor Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor! O takımın hocası mı olacak? Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor! O takımın hocası mı olacak? Gaziantep FK, Orhan Ak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Tarafların 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi. HABER MERKEZİ









Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK'da teknik direktörlük koltuğunda değişim yaşandı. Orhan Ak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, takımın başına Volkan Demirel'i getirmek için yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından 45 yaşındaki teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin ardından teknik direktörlük kariyerindeki beşinci takımına imza atmaya hazırlanan Volkan Demirel için kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.