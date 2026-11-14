Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor! O takımın hocası mı olacak?

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK'da teknik direktörlük koltuğunda değişim yaşandı. Orhan Ak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, takımın başına Volkan Demirel'i getirmek için yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından 45 yaşındaki teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin ardından teknik direktörlük kariyerindeki beşinci takımına imza atmaya hazırlanan Volkan Demirel için kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
KÜME DÜŞME HATTINDA BULUNUYOR
Ligde oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve milli araya kadar olan periyotta 11 karşılaşmada topladığı 8 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK, Volkan Demirel yönetiminde çıkış arıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, milli aranın ardından ligin 12. haftasında deplasmanda Demirel'in eski takımı Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.