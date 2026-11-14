Yıldız futbolcudan çarpıcı Beşiktaş sözleri: 'Başka bir kulüpte olsam...'

Beşiktaş 'ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü , siyah-beyazlı formayı taşımanın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Sahadaki tutkusunu ve maçlarda yaşadığı duygu yoğunluğunu dile getiren Kökçü, çarpıcı sözleriyle dikkat çekti.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU



Siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için ayrı bir maneviyata sahip olduğunu belirten deneyimli orta saha, bu özel süreci şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim."