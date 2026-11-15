3. Lig’de puan pazarı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcileri bugün zorlu maçlarla terleyecek. Karşıyaka ile Bucaspor 1928 İzmir derbisinde rakip olacak. Yeni Buca Stadı'nda sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Hafta içinde deplasmanda Bigaspor'a 2-0 yenilerek son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay evinde Bursa Yıldırım SK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürdüğü için yine İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Tufan Gönoğlu düdük çalacak. Altay'da tedavisi süren stoper Yunus Efe Sarıkaya dışında eksik yok. Ligde lider Eskişehirspor'u 1 puan geriden takip eden üçüncü sıradaki Balıkesirspor evi Atatürk Stadı'nda play-off potasındaki rakiplerinden Eskişehir Anadolu'yu saat 15.30'da konuk edecek. Grupta saat 13.00'te Etimesgutspor- Gaziemir Spor, Alanya 1221-Denizli İdmanyurdu, Gemlik Sümerbey-Bigaspor, saat 15.00'te Uşakspor-Söke 1970 SK, saat 15.30'da Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.