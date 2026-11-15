Aliağa FK fırsat tepti

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. haftasında Aliağa FK, konuk olduğu Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı, orta saha mücadelesiyle geçen dakikaların ardından taç çizgilerindeki kıran kırana boğuşmalarla alevlendi. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Ankaraspor cephesinde sertliklerin artmasıyla sarı kartlar havada uçuşmaya başladı. Hakemin düdüğü henüz susmuştu ki, dakikalar 36'yı gösterdiğinde Aliağa FK aradığı zehirli oku sahneye çıkardı: İzzet Furkan Malak, savunmanın arkasında sızdığı o anı muazzam değerlendirdi ve topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte tribünlerin ve sahanın tansiyonu doruğa çıktı. İlk devrenin sonuna eklenen uzatma dakikaları adeta nefesleri kesti. Soyunma odasına mağlup gitmek istemeyen Ankaraspor, varını yoğunu ortaya koyduğu o baskı anında aradığı fırsatı buldu. Dakika 45+2'de kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Yusuf Buğra Koşal, soğukkanlılığını ustalıkla konuşturdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarı tam anlamıyla bir santra savaşı şeklinde kapandı.

DUVARI AŞAMADI

İkinci yarıyla birlikte sahadaki o satranç tahtası bambaşka bir boyuta evrildi. İlk devrenin aksine vites yükselten, kaleyi yoklamakta daha iştahlı ve isabetli olan taraf Aliağa FK oldu. İkinci devrede rakip kaleyi adeta kamp kurarak arayan sarı-lacivertliler, tam 5 isabetli şutla Ankaraspor kalesini ablukaya aldı. Ancak Ankaraspor savunması ve kaleci duvarı, ikinci yarıdaki bu dalga dalga gelen ataklar karşısında devleşti. Ev sahibi ekip ise ikinci devrede rakibine oranla daha az ama etkili yoklamalarla kontra kozunu oynadı. Oyunun genelinde İzmir ekibinin pas trafiği ve üstünlük kurma çabası, Ankaraspor'un disiplini ve sert direnciyle çarpıştı. İki tarafın da galibiyet için risk aldığı bu taktik düelloda, başka ses çıkmadı.- 90 dakikanın sonunda tabeladaki 1-1'lik eşitlik bozulmadı; taraflar sahadan karşılıklı birer puanla ayrıldı

İZZET FURKAN'IN İLK GOLÜ

ALİAĞA FK'nın sezon başında Göztepe'den transfer ettiği ve 11 maçta da ilk 11'in değişilmez oyuncularından olan genç orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak, İzmir ekibindeki ilk golünü attı. 21 yaşındaki futbolcu, takımının ilk golünü atarken, gol sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. Ardından ilk yarı bitmeden Ankaraspor'un beraberlik golü geldi ve Aliağa FK mücadeleden 1 puanla ayrıldı. İzzet Furkan Malak, Göztepe altyapısında yetiştikten sonra İngiltere'nin Southamptan ve İsveç'in Hanninge kulübüne kiralanmıştı.