Fenerbahçe çift koldan

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilecek iki yönlü bir orta saha arayan sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Corinthians forması giyen Breno Bidon ve Andre Luiz'i transfer listesine aldı. Yönetimin, iki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin radarındaki isimlerden 21 yaşındaki Breno Bidon, Brezilya A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Genç orta saha, ligde 2 gol ve 2 asistlik performans sergilerken güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Corinthians'ın bir diğer oyuncusu Andre Luiz ise 20 yaşında. Bu sezon 24 lig maçında görev alan futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Andre Luiz'in piyasa değeri ise 16 milyon Euro.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Brezilya basınına göre Fenerbahçe, iki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için menajerleri devreye soktu. Sarı-lacivertli yönetimin, Breno Bidon ve Andre Luiz'in transfer maliyetlerini değerlendirdikten sonra adaylardan biri üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Fenerbahçe'de teknik heyetin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Brezilyalı iki orta saha oyuncusunun transfer sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.