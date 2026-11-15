Fethiyespor Maraş’ta dağıldı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor konuk olduğu Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ilk devresi iki takımın da kontrollü ve karşılıklı ataklarıyla geçerken, ev sahibi Kahramanmaraş İstiklal aradığı golü 36. dakikada buldu. Taner Gümüş, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 53. dakikada sahneye çıkan Görkem Bitin, farkı 2'ye çıkaran golü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Fethiyespor, bu gole çok geçmeden yanıt verdi. 57. dakikada Enes Şahin, Deniz Erdoğan'ın asistinde topu ağlarla buluşturarak skoru 2-1 yaptı ve Ege ekibi için umut ışığı yaktı. 71. dakikada Berkan Fırat, skoru 3-1 yapan golü kaydetti. 88. dakikada ilk golün sahibi Taner Gümüş bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı: 4-1. Uzatma dakikalarında (90+6) Yasin Abdioğlu, Taner Gümüş'ün pasını değerlendirerek maçın skorunu tayin eden golü attı: 5-1.