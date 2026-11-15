Galatasaray, yeni rekor peşinde

GALATASARAY'IN ligde iç sahadaki yenilmezlik serisi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. Okan Buruk'un ekibi söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, ayrıca bu mücadelelerde 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon Rams Park'ta Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup ederken, Arca Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldı. Bu sonuçlarla ligde sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran Galatasaray, iç saha rekorunu egale etti. Sarıkırmızılı ekip, 2016-2017 sezonunun 32'nci haftasında Osmanlıspor maçıyla başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12'nci haftasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık dönemde, kulüp tarihinin iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu tarihi seriyi sona erdiren Başakşehir'in başında ise teknik direktör Okan Buruk bulunuyordu.