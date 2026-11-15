Göz-Göz, Cedi Osman’a acımadı

TÜRKİYE Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Göztepe, iç sahada konuk ettiği Cedi Osman Basketbol'u 87-56'lık skorla yendi. İzmir ekibi ilk 3 periyodu 23-13, 43-31 ve 63-46'lık skorlarla önde tamamladı. Maç boyunca rakibi karşısında çift haneli farkı koruyan İzmir ekibi bu sezonki 8. galibiyetini alarak üst sıralardaki iddiasını korudu. Göz-Göz'de Ahmet Cantitiz, Rijad Avdic ve Berke Atar 12'şer, Emir Arda Sivas da 9 sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Yeni transfer ABD'li DeAndre Pinckney de ayağının tozuyla rakip potaya 7 sayı bıraktı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda kendisi gibi üst lige çıkma hedefi taşıyan Gaziantep Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.