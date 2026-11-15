Milliler kritik virajda!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.
AVANTAJIMIZ SÜRÜYOR
A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla Play-Off oynayacak.
SON SIRADA BULUNUYORUZ
Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip. A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor. Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti. Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.
ABDÜLKERİM'İN CEZASI BİTTİ
A Milli Futbol Takımı'nda sarı kart cezası nedeniyle İzmir'deki Belçika maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, cezasını tamamladı. Tecrübeli savunmacı, bugün oynanacak mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Öte yandan Belçika maçında sarı kart gören Ozan Kabak ise bugünkü maçta görev alamayacak. 26 yaşındaki savunmacı, Fransa karşılaşmasında görev alamayacağı için izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı