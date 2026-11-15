Haberler Spor Milliler kritik virajda! Milliler kritik virajda! A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki altınc ıve son karşılaşmasında bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Matmut Atlantique Stadı’ndaki mücadele saat 22.45’te başlayacak. Ay-yıldızlılar, A Ligi’nde kalmak için son şansını kullanacak. HABER MERKEZİ









A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.





AVANTAJIMIZ SÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla Play-Off oynayacak.