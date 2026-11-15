TFF Kurulu İzmir’de buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu, kasım ayı toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi. Toplantıda stadyumlarda karşılaşılan olaylar ve organizasyonel aksaklıklar, müsabaka güvenliği, akreditasyon uygulamaları, tribün düzeni, saha olayları, zaman çizelgesine uyum ve paydaşlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Temsilciler tarafından müsabaka organizasyon, güvenlik ve eşgüdüm toplantılarında hatırlatılan hususların stadyumun tüm alanlarında etkin şekilde uygulanması üzerinde duruldu. Lig statüleri ve talimatlar kapsamında başta zaman çizelgesine uygun hareket edilmesi ile anons sisteminin tarafsız ve adil kullanımı olmak üzere olası ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı. Toplantıda ayrıca, 2026-2027 sezonunun başlangıcından itibaren profesyonel liglerde gerçekleştirilen stadyum denetimleri ve değerlendirmeler kapsamında temsilci raporları ayrıntılı olarak incelendi. Geçen sezon ve bu sezon tekrarlanan ihlallerin analiz edilerek önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin saha deneyimleri doğrultusunda güncellenmesi ve dijital raporlama sistemlerinin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. Yapılan değerlendirmelerde 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında Trendyol Süper Lig'de seyirci sayısında geçen yıla göre yüzde 11 oranında artış yaşanmasına rağmen ev sahibi takım seyirci olaylarında yüzde 3 oranında azalma dikkati çekti