Trabzonlu Salah, Mısır tarihine geçti

BU sezon Trabzonspor'da ortaya koyduğu etkileyici performansla taraftarları mest eden Muhammed Salah, ülkesinin milli takım kampında da gollerine hız kesmeden devam etti. Ev sahibi Mısır'ın baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada Nasser Maher açarken, 10. dakikada Omar Marmoush ve 39. dakikada Mohamed Hany'nin kaydettiği gollerle fark hızla açıldı. Mücadelenin 84. dakikasında sahneye çıkan Muhammed Salah, attığı golle skoru 4-0'a getirirken, duraklama dakikalarında penaltıdan bulduğu bir başka golle maçın sonucunu 5-0 olarak ilan etti. Milli formayla ilk maçına 2011 yılında çıkan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Malavi ağlarına gönderdiği bu iki golle birlikte milli takımdaki gol sayısını 70'e yükseltti. Bu tarihi başarıyla Mısır futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanının tek sahibi olan Salah, hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda kırıılması güç rekorlara yenilerini eklemeye devam etti. Mısır, elemelerde oynadığı üç maçta topladığı 7 puanla B Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.