Vincenzo Italiano istediğini bulamadı

BEŞİKTAŞ sezonun geride kalan bölümünde sağ kanatta sürekli sorun yaşadı. Teknik direktör Vincenzo Italiano bu bölgede tam 5 oyuncuya forma şansı verirken istediği verimi tam olarak alamadı. Vaclav Cerny sezonun ilk bölümünde pozitif bir görüntü sergilese de daha sonra düşüşe geçti. Çek oyuncu, Trendyol Süper Lig'deki son 8 maçta golle buluşamazken sadece bir asist yaptı. Vincenzo Italiano, Cerny'den beklediğini alamayınca rotayı Ernest Poku'ya çevirdi. Leverkusen'den kiralanan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncuya 7 maçta şans tanıyan Italiano yine hayal kırıklığına uğradı. Poku, Amed Sportif ve Celtic maçlarında ilk 11'de yer aldı. Amed maçında devre arasında yerini Cerny'ye bırakan Poku, Celtic deplasmanında 90 dakika oynadı ve takımına penaltı kazandırdı ama genel olarak beklentinin altında kaldı.