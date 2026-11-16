Ayvalıkgücü Bld büyük fırsat tepti

NESİNE 3. Lig 2.Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Balıkesir temsilcisi 21. dakikada Atakan Akbulut ve 28'de Emirhan Özyaşar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 38'de Mehmet Bağlı Es-Es adına farkı 1'e indiren golü attı. 77'de Ayvalıkgücü'nde Adnan Demir ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 78'de ev sahibi ekipte Kerem Baykuş fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta Balıkesir derbisinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.