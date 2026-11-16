Denizli basket nihayet

Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Denizli Basket uzatma sonunda Çayırova Belediyesi'ni 101- 98 yendi. Michal Sokolowski'nin 8 sayısıyla Çayırova 4. dakikada 12-8 öne geçti. 5. dakikada skor 14-14 iken Michal Sokolowski ikinci faulünü aldı. TV molasına 16-14 Çayırova önde giderken, Jordon Crawford 5 asiste ulaştı. İlk periyodu Çayırova 28-26 önde tamamladı. İkinci çeyreğin 30 saniyesinde Denizli potasının altında kavga çıktı, Çayırova'dan Nysier Brooks diskalifiye edildi. 3. dakika içinde skoru 34-28'e getiren Çayırova 5. dakikada 11 farkı (43- 32) yakaladı. John Meeks ile toparlanan Denizli Basket devre biterken farkı 5 sayıya (47-42) çekti. Çayırova'nın geçiş hücumlarından sayı bulmasına önlem alan Denizli Basket, Victor Bailey Jr. ile 5. dakikada skoru 58-56 lehine çevirdi. Çayırova Rasheed Sulaimon ile direndi, son periyoda Denizli Basket 69-66 önde girdi. Denizli Basket 6 sayı öne geçtikten sonra Çayırova 7 dakika kala Jordan Crawford ile 72-72 beraberliği sağladı. Son 4 dakikaya 79-79 beraberlikle girildi, maçın bitimine 2 dakika 20 saniye kala Victor Bailey'in uzak üçlüğü ile Denizli 4 sayılık avantaj yakaladı.

ARSLAN'A TEKNİK FAUL

Çayırova'nın kritik top kaybından sonra 1 dakika kala Isaiah Miles farkı 5 sayıya (86-81) çıkardı. Durum 86-84 iken Çayırova Koçu Ender Arslan'a teknik faul kararı çıktı. 22 saniye kala Jordan Crawford üçlükle farkı tek topa çekti: 89-87. Denizli Basket'in top kaybından sonra 14 saniye kala Michal Sokolowski skoru 89-89 eşitledi. Son Denizli hücumunda Victor Bailey'in üçlüğü hiçbir şeye değmedi ve oyun uzadı. Uzatmada son 2 dakikaya 1 buçuk dakikaya 97-97 ile girildi. 35 saniye kala John Meeks tepe üçlüğü ile skoru 101- 97'ye getirdi. Faul kararından sonra çembere asıldığı gerekçesiyle 18 saniye kala Tyron Deshun Brewer'a teknik faul verildi, skor 101-98 oldu. Tyron Deshun Brewer'ın kaçırdığı iki serbest atıştan sonra Çayırova iki üçlükten yararlanamadı ve karşılaşma Denizli Basket'in 101-98 galibiyetiyle sona erdi.