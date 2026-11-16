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Galatasaray, Samsunspor maçının stadı değişti

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını açıkladı.

İHA

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Galatasaray, Samsunspor maçının stadı değişti

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.

Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır" denildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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