Manisa BSB, evinde THY’ye maglup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 9. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı ağırladı. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alan yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet aradı. Karşılaşmaya iki takım da etkili başlamak isterken THY, oyunun kontrolünü ele alarak Manisa BŞB karşısında üstünlük kurdu. Mücadele boyunca rakibine karşı direnç göstermeye çalışan Manisa temsilcisi, istediği oyunu skora yansıtamadı. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna ortak olmak ve karşılaşmanın seyrini değiştirmek isteyen Manisa BŞB, zaman zaman etkili hücumlarla rakip savunmayı zorladı. Ancak THY'nin oyun disiplinini koruması ve kritik anlarda bulduğu sayılar, karşılaşmanın sonucunda belirleyici oldu. Türk Hava Yolları, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız geçti. Manisa BŞB ise kendi sahasında aldığı mağlubiyetle ligde önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Yeşilbeyazlı ekip, bu karşılaşmayı geride bırakarak önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlara odaklanacak ve ligde yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.