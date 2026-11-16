Somaspor evde yok

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, evinde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Belediyespor'u konuk eden siyah-beyazlılar, Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kaybederek bu sezonki iç saha hasretini sürdürdü. Geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşma umudunu yeşerten Ege ekibi, kendi sahasında puan alamadı. Konuk ekibin iki golünü de Cem Talha Dinçer kaydetti; 25. ve 50. dakikalarda fileleri havalandıran Dinçer, maçın kaderini belirledi. 60. dakikada Emir Şenocak'ın ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakması işleri daha da zorlaştırdı. Ev sahibi taraf 82. dakikada Enes Yetkin'in golüyle skoru 2-1'e getirse de bu gol yenilgiyi engellemeye yetmedi. Bu sezon sahasında 6 maça çıkan Manisa temsilcisi, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti; henüz bir galibiyet alamadı. İç sahada Muşspor'a 3-1, Aliağa FK ve Arnavutköy Belediyespor'a 2-1, Çorluspor 1947'ye 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 68 Aksaray Belediyespor ile 3-3, Sebatspor ile de 0-0 berabere kaldı. Deplasmanlarda ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor: 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak dış sahada daha etkili bir performans sergiledi.