Real Madrid 'de sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Arda Güler , bu kez Paris Saint-Germain'in transfer gündemine geldi.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Fransız temsilcisi, 21 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kış transfer döneminde astronomik bir teklif sunmaya hazırlanıyor. PSG'nin Arda için 200 milyon euro bonservis bedelini ve yıllık 22 milyon euro maaşı gözden çıkardığı öne sürülürken, bu iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.