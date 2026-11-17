Real Madrid'de sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Arda Güler, bu kez Paris Saint-Germain'in transfer gündemine geldi.
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Fransız temsilcisi, 21 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kış transfer döneminde astronomik bir teklif sunmaya hazırlanıyor. PSG'nin Arda için 200 milyon euro bonservis bedelini ve yıllık 22 milyon euro maaşı gözden çıkardığı öne sürülürken, bu iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
200 MİLYON EUROLUK BONSERVİS PLANI
PSG yönetiminin Real Madrid'in kapısını rekor bir rakamla çalmaya kararlı olduğu belirtildi. Fransız ekibinin, Arda Güler'in potansiyeli ve artan form grafiği doğrultusunda 200 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.
YILLIK 22 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ
Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğünün sadece bonservis tarafında değil, oyuncu cephesinde de cömert bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. PSG'nin Arda Güler'e sezonda 22 milyon euro net maaş teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.
Real Madrid'in ve genç yıldızın bu devasa teklif karşısında nasil bir tutum sergileyeceği futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.