NESİNE 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 21. dakikada Atakan Akbulut'un golüyle öne geçti. 28. dakikada Emirhan Özyaşar'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran kırmızı- beyazlı ekip, ilk yarıda önemli bir avantaj yakaladı. Ev sahibi Eskişehirspor, 38. dakikada Mehmet Bağlı ile farkı bire indirdi. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 78. dakikada Kerem Baykuş'un golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Adnan Demir'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleye 10 kişi devam eden Ayvalıkgücü, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor, ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak puanını 22'ye yükseltti. Rakip filelere 19 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 14 gol gördü. Ayvalıkgücü, 3. Lig 2. Grup'ta 8. sırada yer aldı.