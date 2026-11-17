TFF Üçüncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde şampiyonluk adaylarından Karşıyaka'ya evinde 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928 bir türlü çıkışa geçemedi. Bu sezon toplamda 8'inci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 8 puanda kalıp haftayı düşme hattında, 16'ncı basamakta bitirdi. Şu ana kadar 12 karşılaşmaya çıkan Bucaspor 1928 sadece 2 galibiyet alabilirken, 2 maçını da berabere tamamladı. Bucaspor 1928, Karşıyaka mağlubiyetiyle galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertliler bu hafta zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.