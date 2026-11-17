VODAFONE Sultanlar Ligi'nde mücadele eden 3 Ege ekibi de haftayı mağlubiyetle kapattı. Günün ilk maçında Aras Kargo, deplasmanda lider Vakıfbank'a 25-15, 25-19 ve 25-17'lik setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Evinde iyi bir form tutan Aras deplasmanda istikrarı sağlayamadı. Sezona kötü başlasa da üst üste dört maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe, Eczacıbaşı'nın ardından önceki gün de evinde Galatasaray'a 25-22, 22-25, 18-25, 24-25'lık setler sonucunda 3-1 teslim oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor ise sahasında THY'ye 14-25, 17-25, 25-20 ve 21-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Manisa BŞB, üst üste yedinci toplamda ise sekizinci yenilgisini aldı.