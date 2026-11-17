EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 2030 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İspanya ve Fas'taki projelerde Türk doğal taşının tercih edilmesi için ticaret heyetleri düzenledi. Türk ihracatçılar, Kazablanka'da 75, Madrid ve Alicante'de ise 25 alıcıyla B2B görüşmeler gerçekleştirdi. EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye'nin 650 renk ve desende mermer çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde 650 renk ve desende mermer var." dedi. İspanya heyetine katılan firma sahibi Mert Altay ise görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Daha önceden de bağlantılarımız vardı, onları daha da pekiştirdik." ifadelerini kullandı. Görüşmelerde özellikle Denizli traverteni ve bej mermer ilgi görürken, ihracatçılar temasların siparişe dönüşmesini hedefliyor.