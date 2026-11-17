Haberler Spor Fenerbahçe'de milli ara sonrası zorlu sınav! İşte 5 maçlık fikstür Fenerbahçe'de milli ara sonrası zorlu sınav! İşte 5 maçlık fikstür Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç takvimine girecek. Sarı-lacivertliler, 19 gün içinde oynayacağı 5 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. İşte detaylar... İHA









Milli araya Çorum FK galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrası hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir fikstüre çıkmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, ligdeki çıkışını sürdürmek ve zirve yarışındaki puan farkını kapatmak için zorlu bir maç maratonuna girecek.

5 MAÇIN 4'Ü DIŞ SAHADA UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyeti ile moral bulan sarı-lacivertliler, ilk 3 puanını da İngiliz ekibi karşısında elde etti. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra Devler Ligi'nde de zorlu mücadele veriyor. Kanarya, bu organizasyonda da 5 ve 6. haftaları deplasmanda oynayacak.