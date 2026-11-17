Milli araya Çorum FK galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrası hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir fikstüre çıkmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, ligdeki çıkışını sürdürmek ve zirve yarışındaki puan farkını kapatmak için zorlu bir maç maratonuna girecek.
5 MAÇIN 4'Ü DIŞ SAHADA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyeti ile moral bulan sarı-lacivertliler, ilk 3 puanını da İngiliz ekibi karşısında elde etti. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra Devler Ligi'nde de zorlu mücadele veriyor. Kanarya, bu organizasyonda da 5 ve 6. haftaları deplasmanda oynayacak.
Belözoğlu yönetimindeki takım, Kocaelispor'un ardından 4 gün sonra Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 29 Kasım'da Erzurumspor FK ile evinde karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakanın ardından iki deplasman maçına çıkacak.
Fenerbahçe, 5 Aralık'ta Başakşehir ile kozlarını paylaşacak, 4 gün sonra ise Avusturya'da LASK Linz karşısında puanlar arayacak.
Kanarya, 19 gün içinde 3'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine konuk olacak.