FETHİYESPOR'DA son haftalarda yaşanan puan kayıpları, taraftarların tepkisine neden oldu. Takımın gidişatından memnun olmayan Apaçiler taraftar grubu, toplu halde kulüp tesislerine yürüdü. Esat Bakırcı Sosyal Tesisleri'ne gelen taraftarlar, kulüp binasına girerek yönetimi protesto etti. Binanın giriş katında ve koridorlarında toplanan taraftarlar, ellerini havaya kaldırarak uzun süre "Yönetim istifa!" sloganları attı. Takımın son haftalardaki performansına tepki gösteren Apaçiler, protestonun ardından tesislerden ayrıldı. Yaşanan gergin anlar kameralara yansırken, taraftarların istifa çağrısına Fethiyespor yönetiminin nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.