A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, 6 maç sonunda puan alamadan grubu son sırada tamamlarken ortaya koyduğu mücadeleyle takdir topladı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise yaptığı kurtarışlarla Avrupa basınının gündemine oturan Berke Özer oldu. Fransa karşısında galibiyet için sahaya çıkan A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında sergilediği futbolla dikkat çekti. Skor tabelası istediğimiz gibi olmasa da millilerin mücadelesi gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

BERKE'DEN DEV PERFORMANS

Karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer oldu. Fransız yıldızların birçok net gol pozisyonunda gole izin vermeyen genç file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maçın içinde tutmasını başardı. Berke'nin performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız ve İspanyol basını, başarılı kalecinin performansına övgüler yağdırdı.

YALÇIN DÖNEMİ UMUT VERDİ

Milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ortaya koyduğu mücadele de dikkat çekti. Sonuç istediği gibi olmasa da Fransa karşısındaki oyun, yeni dönem için umut verdi. Yalçın'ın oyun planı ve futbolcuların sahadaki reaksiyonu, önümüzdeki süreç adına olumlu bir tablo ortaya koydu. Altı maçta puan alamadan Uluslar A Ligi grubunu son sırada tamamlayan A Milli Takım'da artık gözler yeni döneme çevrildi. Skorların gölgesinde kalan mücadele ve Berke Özer'in Avrupa'ya damga vuran performansı ise gecenin akılda kalan gelişmeleri oldu.