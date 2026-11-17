A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, 6 maç sonunda puan alamadan grubu son sırada tamamlarken ortaya koyduğu mücadeleyle takdir topladı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise yaptığı kurtarışlarla Avrupa basınının gündemine oturan Berke Özer oldu. Fransa karşısında galibiyet için sahaya çıkan A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında sergilediği futbolla dikkat çekti. Skor tabelası istediğimiz gibi olmasa da millilerin mücadelesi gelecek adına olumlu sinyaller verdi.
BERKE'DEN DEV PERFORMANS
Karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer oldu. Fransız yıldızların birçok net gol pozisyonunda gole izin vermeyen genç file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maçın içinde tutmasını başardı. Berke'nin performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız ve İspanyol basını, başarılı kalecinin performansına övgüler yağdırdı.
YALÇIN DÖNEMİ UMUT VERDİ
Milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ortaya koyduğu mücadele de dikkat çekti. Sonuç istediği gibi olmasa da Fransa karşısındaki oyun, yeni dönem için umut verdi. Yalçın'ın oyun planı ve futbolcuların sahadaki reaksiyonu, önümüzdeki süreç adına olumlu bir tablo ortaya koydu. Altı maçta puan alamadan Uluslar A Ligi grubunu son sırada tamamlayan A Milli Takım'da artık gözler yeni döneme çevrildi. Skorların gölgesinde kalan mücadele ve Berke Özer'in Avrupa'ya damga vuran performansı ise gecenin akılda kalan gelişmeleri oldu.
BARIŞ ALPER GÖZ DOLDURDU
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Ancak karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek performansı oldu. Maç öncesinde Zeki Çelik'in ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gidildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Barış Alper Yılmaz'ı sağ bek pozisyonunda görevlendirdi. Hücumdaki etkinliği ve fizik gücüyle tanınan yıldız futbolcu, savunmanın sağında da görevini başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Özellikle Fransa'nın etkili hücum oyuncularına karşı ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekti.
ARDA YILDIZLAŞTI
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son iki karşılaşmasında Arda Güler'in performansı ön plana çıktı. Genç yıldız, hücumdaki etkinliği ve skor katkısıyla millilerin en önemli isimlerinden biri oldu. Belçika karşısında frikikten kaydettiği golle takımının hücum gücüne katkı sağlayan Arda, Fransa deplasmanında da sahneye çıktı. Genç futbolcunun ikinci yarıda ağlarla buluşturduğu top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Arda Güler, Fransa karşılaşmasının son bölümünde ise kalitesini bir kez daha gösterdi. 90. dakikada kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'ya golü hazırlayan genç yıldız, karşılaşmayı asistle tamamladı. Henüz genç yaşına rağmen A Milli Takım'ın hücum organizasyonlarında önemli sorumluluk üstlenen Arda Güler, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor.